- La data de 24 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar, de 29 de ani, din comuna Ghimes-Faget si, intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat o concentratie…

- Duminica aceasta, auzind cuvantul Evangheliei, primim o realitate unica prezenta doar in crestinism: Invierea. Existența fiecaruia dintre noi, viețuirea crestina este o pregatire a mea, a ta, pentru Inviere. Si pentru ca Mantuitorul Iisus Hristos, cunoscator al inimii fiecaruia, stie ca Invierea este…

- Dupa o cariera de 41 de ani construita numai la Banca Naționala a Romaniei (BNR), economistul dr. Ștefan Sambotin, directorul Agenției Bacau a Bancii Naționale a devenit, din 21 septembrie, tanar pensionar. A lucrat 40 de ani numai la Agenția (pana in 1999 Sucursala) din Bacau, iar ultimii 20 de ani…

- Nu am fost un elev model. Dimpotriva. Dumnezeu și foștii profesori mi-s martori. Nu ma dadeam in vant dupa invațatura, chiuleam pe rupte și faceam prostii de care ma minunez și-n ziua de azi. In plus, uram, pur și simplu urrrram uniforma școlara. Totuși, existau și momente in care școala imi era aproape…

- CSM Reșița- CSM Bacau 30-37 (14-23) A doua etapa din Liga Zimbrilor a adus a doua victorie pentru handbaliștii CSM Bacau. Joi seara, echipa antrenata de Adrian Petrea s-a impus categoric la Reșița, pe terenul gazdelor de la CSM cu 37-30 (23-14). „CSMeii” au evoluat in formula: Saldatsenka, Freiwald,…

- La data de 14 august a.c., polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Traian au depistat in flagrant un barbat, de 57 de ani, din comuna Odobesti, in timp ce conducea un autoturism, sub influenta alcoolului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,14…

- La data de 13 august a.c., in intervalul orar 12-14, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onesti au acționat, pe raza municipiului, pentru combaterea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranța rutiera, indeosebi respectarea de catre participantii la traficul rutier a culorii rosii a semaforului…

- Cu un scurt, dar emoționant ceremonial organizat de Primaria Traian, duminica, 11 august, a fost dezvelit și sfințit in comuna primul monument dedicat memoriei eroilor cazuți in luptele din Primul și Al Doilea Razboi Mondial. Monumentul a fost ridicat chiar in fața Primariei și a fost sfințit de un…