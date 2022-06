Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, incepand din acest an, in prima duminica a lunii iunie, o zi dedicata celor care au reușit sa caștige lupta cu o boala din spectrul oncologic. „Conform mai multor studii, in SUA, una din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi sarbatorim niște oameni care au trecut printr-o incercare cumplita și au ieșit invingatori. Este Ziua Naționala a Supraviețuitorilor de Cancer, instituita in urma promulgarii unei inițiative legislative venite din partea unei supraviețuitoare la randul sau, colega noastra Nicoleta Pauliuc (PNL),…

- De la 1 iulie se scumpesc biletele de tren iar creșterile nu sunt deloc de neglijat. Scumpirea titlurilor de calatorie se va aplica tuturor operatorilor de transport feroviar de persoane din Romania.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Recenta lege promulgata de președintele Klaus Iohannis, care prevede ca salariul minim brut in domeniul agricol este de 3.000 lei, a inceput deja sa iși produca efectele așteptate de Guvernul Nicolae... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Coaliția de guvernare a lansat Programul „Sprijin pentru Romania”, un amplu pachet de masuri de susținere, atat a populației, cat și a agenților economici, in valoare de 17,3 miliarde lei.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vivabilet.ro se lanseaza pe piața din Romania, oferind o noua modalitate de servicii de ticketing, pentru producatori și clienți. Vivabilet.ro este o marca ce aparține de Viva Services ( Viva.gr ), una dintre cele mai mari platforme de ticketing din Europa, cu peste 2.500 de parteneri, 200.000 de…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atenția asupra faptului ca este in desfașurare o campanie cibernetica malițioasa cu malware de tip Trojan Stealer, via email, care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arta fotografului turdean Sebastian Luca ajunge la Oradea, in Galeria „Ștefan Vilidar Istvan”, Centru Expozițional EFA Oradea – Romania din Palatul Princiar al Cetații medievale Oradea (Corpul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!