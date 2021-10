Stiri pe aceeasi tema

- Situația COVID in Argeș: 1 deces și 115 cazuri noi confirmate. Incidența urca la 1,69. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 1,69 (ieri 1,55); -persoane…

- Institutia Prefectului Judetului Galati informeaza ca astazi, 26 septembrie 2021, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Galati inregistra 252 de cazuri nou confirmate de COVID. In judetul Galati, de la inceputul pandemiei au…

- ALBA: 105 cazuri COVID și un deces, confirmate in ultimele 24 de ore. O localitate cu incidența peste 7. Situația din județ Au fost confirmate 105 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) vineri, 24 septembrie. De la…

- ALBA: 28 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore. Localitațile unde sunt persoane infectate Au fost confirmate 28 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 13 septembrie. Localitațile din județ in care…

- ❗BULETIN INFORMATIV 05.09.2021 Instituția Prefectului Județului Prahova informeaza ca astazi, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Prahova, se prezinta astfel: ???? cazuri nou confirmate – 37 ???? teste efectuate –939 …

- BULETIN INFORMATIV 04.09.2021 Instituția Prefectului Județului Prahova informeaza ca astazi, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Prahova, se prezinta astfel: ???? cazuri nou confirmate – 59 ???? teste efectuate –1.415…

- 1 deces și 15 de cazuri de COVID nou confirmate, in Argeș, in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,2 (ieri 0,19); -persoane internate…