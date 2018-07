Duminică, 29 iulie, se marchează Ziua Imnului Național In debutul manifestarilor, prefectul județului Arad, Florentina Horgea, va saluta drapelul de lupta al Batalionului 191 de Infanterie Colonel „Radu Golescu” și va primi onorul din partea Garzii de onoare a batalionului. Va urma o prima intonare a Imnului Național al Romaniei, succedata de un ceremonial religios de binecuvantare oficiat de Inaltpreasfinția Sa Parintele Timotei Seviciu impreuna cu un sobor de preoți din Arhiepiscopia Ortodoxa Arad și preotul militar al Garnizoanei Arad. Simbolistica versurilor imnului „Deșteapta-te, romane!” va fi explicata de un reprezentant al Muzeului Județean… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

