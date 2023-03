Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, de la ora 17:00, Antena 1 va difuza documentarul Drumul Aurului, dedicat fabulosului traseu strabatut de concurenții reality show-ului America Express, vazut, insa, in ritmul exploratorilor Marius Damian și Oase.

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Telespectatorii de la Antena 1 se așteptau sa o vada pe Gina Pistol pe micile ecrane la America Express, insa prezentatoarea TV a a refuzat proiectul, iar fanii show-ului au ramas alaturi de Irina Fodor. Iata motivul pentru care e partenera de viața a lui Smiley nu mai prezinta reality show-ul!

- America Express – Drumul Aurului, ediția difuzata marți seara, a ajuns din nou lider de piața, bucurandu-se de cea mai buna audiența din partea telespectatorilor: aproape 1,9 milioane de fani ai emisiunii au urmarit cu sufletul la gura noile provocari. Nu rata ultima cursa inainte de prima eliminare…

- Aventura din America Express a inceput cu drumuri in cautarea ”comorilor” din Mexic, care s-au dovedit a fi pline de provocari și emoții puternice pentru concurenții din acest sezon al celebrei competiții de pe Antena 1. Catalin Bordea și Nelu Cortea au fost opriți de poliție, in timp ce Catalin Scarltescu…

- Dupa experiența de la Asia Express – Drumul Imparaților, Irina Fodor continua aventura alaturi de echipa celui mai așteptat reality show din Romania, pașind pe Drumul Aurului, la America Express. Maine seara, dupa ora 20:00, Irina va da la Antena 1 startul in cursa nebuna prin trei țari, rostind cuvintele…

- Dupa experiența de la Asia Express – Drumul Imparaților, Irina Fodor continua aventura alaturi de echipa celui mai așteptat reality show din Romania, pașind pe Drumul Aurului, la America Express. Maine seara, dupa ora 20:00, Irina va da la Antena 1 startu

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.