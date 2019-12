Stiri pe aceeasi tema

- Solstițiul de iarna 2019 marcheaza debutul iernii astronomice și al celor mai reci trei luni din an, motiv pentru care, in Emisfera Nordica, duminica este cea mai scurta zi a anului. De asemenea, in urmatoarele doua zile va fi vizibil ultimul curent meteoric al anului, Ursidele.

- Solstitiul de iarna 2019, marcheaza debutul iernii astronomice si al celor mai reci trei luni din an, in Emisfera Nordica, duminica fiind cea mai scurta zi a anului, urmatoarele doua zile fiind și perioada in care este vizibil ultimul curent meteoric al anului, Ursidele.Citește și: Adriana…

- Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 22 decembrie este cea mai scurta zi din an. Dupa solstițiul de iarna 2019, apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.

- Solstitiul de iarna are loc in jurul datei de 21 decembrie, cel mai adesea, sau 22 decembrie, marcand inceputul iernii astronomice. Anul acesta, solstitiul de iarna are loc pe 22 decembrie, la ora 4:19.Incepand cu aceasta data, durata zilelor va creste, in timp ce durata noptilor va scadea. La momentul…

- Joi, 20 decembrie, romanii sarbatoresc ziua de Ignat, o traditie veche de sute de ani. De-a lungul timpului in jurul acestei zile s-au format o serie de traditii si obiceiuri pastrate cu sfiintenie pana in ziua de azi. Uite ce ai de facut in aceasta zi speciala. În batrâni se…

- Festivalul de Tradiții și Obiceiuri de Iarna „Iata, vin colindarorii!”, ediția a V-a, a avut loc la Alexandria, luni, 16 decembrie 2019, cetele de colindatori din toate regiunile țarii incantand teleormanenii și de aceasta data. Aceștia au urat de sanatate și belșug, iar inainte de a urca pe scena amplasata…

- COMPETITE… O noua editie a Concursului interjudetean de traditii si obiceiuri de iarna “Datina” va avea loc luna viitoare, pe data de 14 decembrie, la Scoala Gimnaziala “Constantin Parfene” Vaslui. Cei care isi doresc, insa, sa participe trebuie sa se inscrie pana pe data de 8 decembrie prin depunerea…

- Echinoctiul de toamna din acest an este pe 23 septembrie, la ora 10.50 ți marcheaza inceputul toamnei astronomice. La echinocțiul de toamna Soarele trece prin punctul autumnal, unul din cele doua puncte in care ecliptica intersecteaza ecuatorul ceresc. Ca urmare, ziua va fi egala cu noaptea și va descrește…