- Meteorologul ANM, Alina Șerban, susține ca ninsorile care au pus stapanire pe Romania reprezinta un episod trecator. Finalul de saptamana, pana sambata, va aduce cu sine temperaturi extrem de scazute, pentru ca incepand de duminica și toata saptamana viitoare sa avem temperaturi in urcare."Iarna…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca pana luni dimineața in București vremea va fi mai rece decat este normal in aceasta perioada a anului. De asemenea, vor fi precipitații ușoare, vant puternic și ghețuș.

- Vremea va aduce temperaturi mai ridicate fața de cele din ziua anterioara, dar in unele zone vantul va continua sa fie destul de puternic. Targoviște: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 70%, Vant: 8 km/h. Se vor semnala precipitatii slabe, sub forma de ninsoare la munte, mixte in Transilvania…

- Prognoza pentru vineri, 17 noiembrie:Temperaturi mai scazute, ploi, lapovița si ninsoare la munte, Targoviște: 14 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 60%, Vant: 13 km/h The post Prognoza pentru vineri, 17 noiembrie:Temperaturi mai scazute, ploi, lapovița si ninsoare la munte first appeared…

- Vremea se schimba radical dupa-amiaza, vant, temperaturi scazute și ploi, pe alocuri se vor acumula cantitați de apa mai insemnate. Pe crestele montane vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va avea intensificari in Banat, Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și parțial in Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 9 octombrie - 6 noiembrie 2023. Potrivit specialiștilor, intervalul incepe cu valori modeste in termometre, cu vant și primii fulgi de zapada la munte, insa, de miercuri, revine vara cu temperaturi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de cod galben de vreme rea pentru cateva județe din Romania, duminica, 8 octombrie 2023. Meteorologii anunța vant puternic, cu rafale ce vor depași 80 de kilometri pe ora și temperaturi scazute. Localnicii au primit mesaje RO-Alert.…

- Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani- 25 septembrie – 8 octombrie- data publicitații luni de catre ANM. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul…