Stiri pe aceeasi tema

- 10 septembrie| Festivalul pastoral „Coboratul oilor”, la Loman. Targ de produse traditionale, expoziție de ovine si spectacol folcloric 10 septembrie| Festivalul pastoral „Coboratul oilor”, la Loman. Targ de produse traditionale, expoziție de ovine si spectacol folcloric Duminica, 10 septembrie 2023,…

- Duminica, 10 septembrie: Festivalul folcloric pastoral „Coboratul oilor” la Loman. Expoziție, targuri și spectacol folcloric Festivalul folcloric pastoral „Coboratul oilor”, ediția a XI-a, va avea loc duminica, 10 septembrie, in satul Loman din comuna Sasciori. Program Festivalul „Coboratul olilor”,…

- In perioada 4-6 August 2023, Grupul Skepsis va prezinta Zilele Medievale ale Balgradului – festival de arta medievala, ediția a VIII-a! Timp de 3 zile, in zona porții a IV-a a Cetații – Catedrala Romano- Catolica și Esplanada Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, va reinvia, prin arta, trecutul Cetații…

- Festivalul-concurs de interpretare vocala a muzicii tradiționale romanești „Inimi fierbinți, in Țara de Piatra”, eveniment ajuns la cea de-a 39-a ediție, se va desfașura, duminica, 30 iulie 2023, la Abrud. In acest an, in concursul de interpretare sunt inscriși 18 concurenți din 12 județe ale țarii.…

- Primul festival dedicat tinerilor creatori de teatru și de film debuteaza sambata, 22 iulie, de la ora 21:00, la Pelican Garden, cu un concert susținut de Taraful Șaraimanii din Clejani. Participarea este gratuita.

- A cincea ediție Neversea a ajuns in ultima zi. Numarul de participanți a fost mai mare decat anul trecut, in ciuda frigului și al ploii, festivalul a avut scene noi, concerte din aproape toate genurile de muzica și demonstrații cu inteligența artificiala. Festivalul a atras in total peste 150 de artiști…

- A cincea ediție Neversea a ajuns in ultima zi. Numarul de participanți a fost mai mare decat anul trecut, in ciuda frigului și al ploii, festivalul a avut scene noi, concerte din aproape toate genurile de muzica și demonstrații cu inteligența artificiala. Festivalul a atras in total peste 150 de artiști…

- Cetatea Targu Mureș, strada Bolyai, dar și Centrul orașului sunt locurile in care targumureșenii și nu numai sunt așteptați la o varietate de evenimente – de la evenimente stradale, tururi ghidate ale expozițiilor din muzeele locale, activitați pentru copii la un targ de artizani și concerte in aer…