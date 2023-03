CSC Dumbravița e singura formație din zona Timișoarei care ține steagul sus in acest sezon. Alb-verzii sunt ca și salvați, inclusiv de la pericolul de a ajunge pe loc de baraj, dupa succesul de azi, per total scontat, scor 2-0 cu Unirea Constanța, in deplasare. Echipa care joaca in Ilfov a fost batuta de timișeni […] Articolul Dumbravița, mai aproape de a ține Timișul in ”B”. Alb-verzii și-au facut treaba și la Clinceni cu Unirea Constanța a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .