- Aproape 100 de milioane de euro, din doua acorduri de finanțare din extern, urmeaza sa fie direcționate spre consolidarea sistemului medical, a declarat ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul emisiunii „UNInterviu”.

- Ministra Sanatații admite ca pandemia de coronavirus de tip nou ne-a prins nepregatiți. Legislația privind masurile de protecție a angajaților din sistemul de sanatate are lacune, iar pana la declanșarea pandemiei de Covid-19, nu exista nici macar un depozit farmaceutic centralizat, a declarat Viorica…

- Spitalele din Romania au la dispozitie 350 de milioane de euro pentru decontarea achizitiilor de aparatura medicala si echipamente de protectie facute incepand cu luna februarie 2020, a anuntat Ministerul Fondurilor Europene, dupa lansarea apelului dedicat spitalelor implicate in lupta impotriva coronavirus,…

- Ministerul Fondurilor Europene anunța lansarea apelului dedicat spitalelor implicate in lupta impotriva coronavirus, la data asumata la inceputul pandemiei. Incepand de vineri, 15 mai, spitalele au la dispoziție 350 de milioane de euro pentru decontarea achizițiilor de aparatura medicala și echipamente…

- Tender.health – o platforma deschisa, care permite analiza datelor privind achizițiile publice in domeniul sanatații pentru combaterea COVID-19 in Republica Moldova, a fost lansata astazi, 8 mai, transmite IPN. Intr-o conferința de presa, ministra sanatații, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbraveanu,…

- O comisie de specialiști va analiza modul in care sint respectate masurile de protecție impotriva coronavirusului de tip nou in spitalele din țara. Declarația a fost facuta de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Șefa de la Sanatate a precizat…

- Salariile pe care le ridica lucratorii medicali implicați in procesul de tratare a coronavirusului de tip nou sint direct proporționale cu orele pe care aceștia le petrec la munca. Declarația a fost facuta de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.…

- Majoritatea persoanelor spitalizate cu diagnosticul confirmat de Covid-19 au o stare de sanatate medie sau satisfacatoare. Totuși, potrivit datelor prezentate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu la briefing-ul de presa de astazi, 1 aprilie, 37 de pacienți de la spitalul Toma Ciorba și spitalul…