- Duma de Stat (Camera Deputatilor) a Federatiei Ruse a denuntat marti Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), a carui aplicare fusese deja suspendata de Rusia in anul 2007 si care a fost semnat la inceputul anilor '90 cu scopul de a preveni ca aliantele

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a plecat duminica spre China, unde spune ca vrea sa discute despre modalitatile de solutionare a conflictului din Ucraina, intrucat, afirma el, „Europa este cuprinsa de o psihoza a razboiului”, noteaza news.ro.Ungaria, membra a Uniunii Europene,…

- Rusia se pregateste sa se retraga oficial din Tratatul cu privire la Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), la care Moscova isi suspendase deja participarea, pact negociat in ultimii ani ai Razboiului Rece pentru a impiedica oricare dintre aliantele prezente in Europa la

- Unii dintre aliații cheie ai Ucrainei, inclusiv SUA, se gandesc sa se apropie de interzicerea totala a majoritații exporturilor catre Rusia, o potențial inasprire semnificativa a presiunii economice asupra președintelui Vladimir Putin din cauza razboiului sau. Oficialii G7 discuta ideea inainte de un…

- Oficialii americani cu care a vorbit CNN au spus ca exista semne ca Beijingul vrea sa "se strecoare" pana la limita de a oferi ajutor militar letal Rusiei, fara a fi prins. Oficialii nu au vrut sa descrie in detaliu ce informatii au SUA pentru a sugera o schimbare recenta in pozitia Chinei, dar au fost…

