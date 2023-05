Stiri pe aceeasi tema

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a denuntat marti Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), a carui aplicare fusese deja suspendata de Rusia in 2007. Tratatul fusese semnat la inceputul anilor '90, cu scopul de a preveni ca aliantele militare rivale din timpul…

- Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a denuntat marti Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), a carui aplicare fusese deja suspendata de Rusia in 2007 si care a fost semnat la inceputul anilor '90.

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a denuntat marti Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), a carui aplicare fusese deja suspendata de Rusia in 2007. Tratatul fusese semnat la inceputul anilor '90, cu scopul de a preveni ca aliantele militare rivale din timpul…

- Duma de Stat (Camera Deputatilor) a Federatiei Ruse a denuntat marti Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), a carui aplicare fusese deja suspendata de Rusia in anul 2007 si care a fost semnat la inceputul anilor '90 cu scopul de a preveni ca aliantele militare rivale din timpul…

- Rusia se pregateste sa se retraga oficial din Tratatul cu privire la Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), la care Moscova isi suspendase deja participarea, pact negociat in ultimii ani ai Razboiului Rece pentru a impiedica oricare dintre aliantele prezente in Europa la

- Rusia va "denunta" in mod oficial Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), din care si-a suspendat participarea inca din 2015, potrivit unui decret semnat miercuri de presedintele Vladimir Putin, informeaza agentia TASS.Tratatul, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, reglementa…

- Presedintele Dumei de Stat (Camera Deputatilor) a Rusiei, Viaceslav Volodin, a anuntat ca Rusia va inceta sa-si achite contributiile financiare anuale la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Parlamentul Republicii Moldova condamna brutalitatea razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei. Un proiect de declarație cu privire la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei urmeaza a fi aprobat de Legislativ. Inițiativa, inregistrata astazi, cand se implinește un an de la declanșarea…