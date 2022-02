Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Decretele prin care Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei sunt identice cu cele prin care a recunoscut și alte state fictive similare, precum Osetia de Sud și Abhazia, in 2008, spune ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, in reuniunea Consiliului de Securitate…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna recunoașterea, de catre Rusia, a republicilor separatiste Donețk și Lugansk. El a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin. „Romania condamna recunosterea de catre Rusia a regiunilor Donetsk si Lugansk ca independente.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va recunoaște independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa puna in functiune…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…