Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP.Aflat la putere de 20…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP. Aflat la putere de 20 de ani, liderul…

- Este vorba despre amendamentele propuse de Putin in ianuarie la Constituție prin care rolul Parlamentului devine determinant in arhitectura Federaței Ruse.Putin a provocat o surpriza in ianuarie cand a propus o serie de modificari prin care creste rolul parlamentului in numirea premierului, intarind…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat componenta noului sau guvern, pastrand ministri-cheie, la o saptamana dupa anuntarea unei revizuiri surpriza a Constitutiei, urmata de demisia premierului Dmitri Medvedev, informeaza France Presse, potrivit Agerpres."Va doresc sincer succes, toata…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat marti seara componenta noului sau guvern, pastrand ministri-cheie, la o saptamana dupa anuntarea unei revizuiri surpriza a Constitutiei, urmata de demisia premierului Dmitri Medvedev, informeaza France Presse.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat marti seara componenta noului sau guvern, pastrand ministri-cheie, la o saptamana dupa anuntarea unei revizuiri surpriza a Constitutiei, urmata de demisia premierului Dmitri Medvedev, informeaza France Presse. "Va doresc sincer succes, toata tara este interesata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, a anuntat luni Kremlin, pe fondul schimbarilor dupa demisia guvernului si a anuntului facut de seful statului rus privind revizuirea Constitutiei, relateaza AFP. Aflat in acest post din 2006,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va emite un decret special care va stabili ''data si regulile supunerii amendamentelor Constitutiei unui vot'', fara sa se convoace un referendum, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce presedintele Vladimir Putin…