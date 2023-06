Duma de Stat a Rusiei cere înființarea de posturi de pază pentru protecția școlilor Duma de Stat a Rusiei cere inființarea de posturi de paza pentru protecția școlilor. Anatoly Vyborny, șef adjunct al Comitetului pentru Securitate al Dumei de Stat, a pregatit o inițiativa lgislativa prin care propune introducerea securitații profesionale in școlile din zonele slab populate, anunța TASS , care citeaza Izvestia. „Este important sa ne asiguram ca toate școlile, fara excepție, sunt pe deplin protejate. Ca sunt dotate cu posturi de paza și dotate cu personal de inalta calificare. Și acest lucru ar trebui organizat centralizat, cu ajutorul și sub supravegherea statului”, a spus deputatul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cat sunt mai distructive armele furnizate de Occident Ucrainei, cu atat riscul unei „apocalipse nucleare” este mai mare, a avertizat marti vicepresedintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . Rusia, care are mai multe arme nucleare…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei ii va pune in curand pe lista persoanelor cautate in tara pe judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) care au emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin si al unui alt oficial rus, a declarat joi presedintele Comitetului de Investigatii,…

- Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, pentru a i se cere explicații dupa „declarațiile denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa țarii noastre și Uniunii Europene”, a anunțat Chișinaul.„Ministerul Afacerilor…

- Ministrul rus al Apararii a prezidat, luni, o reuniune a Consiliului de Securitate ONU, dar ce a urmat din partea oficialilor prezenți acolo a intrecut imaginația tuturor. In ciuda faptului ca Rusia este privita cu ochi rai de catre statele rivale, politica Consiliului de Securitate ONU impune ca fiecare…

- Seful Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat ieri Ucraina si Occidentul ca incearca sa ii incite pe rusi la sabotaj si rebeliune armata pe fondul ofensivei din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Serviciile de securitate ucrainene si sefii lor occidentali au…

- Seful Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat marti Ucraina si Occidentul ca incearca sa ii incite pe rusi la sabotaj si rebeliune armata pe fondul ofensivei din Ucraina, relateaza AFP. "Serviciile de securitate ucrainene si sefii lor occidentali au lansat o campanie…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, considera ca, in acest moment, principalul „inamic” al Federației Ruse sunt Statele Unite ale Americii, care, in opinia sa, vor sa „imparta țara”, informeaza TASS . „Sunt concurenții noștri, iar acum, sincer vorbind, sunt…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) pare sa incerce sa se infiltreze in industria militara a Rusiei si sa verifice productia de arme intr-un mod care aminteste de implicarea KGB-ului in perioada sovietica, ceea ce ar putea semnala o lipsa de incredere in conducerea militara rusa, noteaza…