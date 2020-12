Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Medias au intocmit acte premergatoare efectuarii de cercetari penale in rem pentru coruperea alegatorilor, dupa ce au fost sesizati, sambata, cu privire la faptul ca in localitatea Ighisul Nou doua persoane impart pachete satenilor cu scop de mita electorala. "Politistii…

- Ieri, 10 noiembrie 2020, in jurul orei 16.00, polițiștii din Blaj l-au depistat pe un tanar de 34 ani, din orașul Copșa Mica, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogalniceanu din Blaj, avand permisul suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate pentru…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat pentru AGERPRES directorul Directiei de Sanatate…

- Un barbat de 33 de ani, din Copșa Mica, județul Sibiu, a fost confirmat cu noul coronavirus și a primit rezultatul testului online și telefonic. El a vrut sa aiba rezultatul pe foaie și a plecat in orașul vecin, Mediaș, apoi la Sibiu, pentru investigații amanunțite. Acum are dosar penal, informeaza…

- O coliziune intre un autoturism și doua microbuze de transport persoane a avut loc in Mediaș, jud. Sibiu. In fiecare microbuz se aflau cate 8 pasageri și șoferul. Doua persoane aflate intr-unul dintre microbuze au fost transporate la spital, conștiente, informeaza Poliția și serviciul de ambulanța.Citește…

- Noaptea Alba a Galeriilor – NAG 2020 va avea loc in acest an in trei seri consecutive, publicul fiind asteptat in spatii de arta contemporana din 11 orase din tara – Bucuresti, Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Medias, Resita, Sibiu, Targu Mures si Timisoara, in weekendul 2 – 4 octombrie,…

- Politistii au fost solicitati sa intervina de urgenta, joi seara, in comuna Podenii Noi pentru a calma un conflict care a izbucnit pe strada intre adversarii din campania electorala pentru alegerile locale.