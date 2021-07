Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sticle cu bauturi care ar fi putut reprezenta un pericol pentru consumatori au fost retrase de la vanzare in Timișoara, pentru ca erau ținute in soare, la peste 30 sau chiar 40 de grade Celsius. Specialiștii atrag atenția ca inclusiv apa care este pastrata in caldura puternica sau direct sub…

- Peste 4.000 de sticle de vin și bauturi alcoolice valoroase, unele care dateaza din secolul al XIX-lea, au fost descoperite in timpul lucrarilor de renovare la fostul Palat de vara al familiei regale elene de la Tatoi, la nord de Atena, relateaza DPA. Printre obiectele descoperite, restauratorii au…

- Peste 4.000 de sticle de vin si bauturi alcoolice valoroase, unele care dateaza din secolul al XIX-lea, au fost descoperite in timpul lucrarilor de renovare la fostul Palat de vara al familiei regale elene de la Tatoi, la nord de Atena, relateaza DPA.

- In timpul lucrarilor de renovare la fostul Palat de vara al familiei regale elene de la Tatoi, la nord de Atena, restauratorii au descoperit sute de sticle de vin si de bauturi alcoolice valoroase din Grecia si din strainatate, relateaza luni dpa. Ministrul culturii grec Lina Mendoni a…

- 112 litri de alcool in suma de circa 8000 de lei au fost depistate și ridicate de polițiști pe teritoriul municipiul Balți și raionulGlodeni. Totodata, in cadrul operațiunii au fost documentate mai multe cazuri de comercializare cu amanuntul a producției alcoolice, in magazinele alimentare și in alte…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai indragiți prezentatori. Apare de luni pana vineri in matinalul de la Antena 1. Acum i-a venit randul sa iși spuna povestea, a facut dezvaluiri despre trecutul lui. Acesta a inceput seria marturisirilor cu amintirile pe care le are din copilarie, cum arata pentru el…

- Medicamente si diverse materiale sanitare expirate au fost descoperite de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad la un cabinet de medicina de familie care este si centru de vaccinare. The post Medicamente și seringi expirate din 2015, descoperite la un cabinet medical care este si…

- In perioada martie 2020 – martie 2021, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a primit peste 300 de reclamații de la clienții magazinelor Kaufland, care au anunțat lipsa prețurilor afișate la anumite produse, diferențe intre prețul afișat la raft și cel de la casa de marcat.…