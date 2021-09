Dulceața de piersici. Rețetă, mod de preparere și ingrediente Persoanele care vor sa se pregateasca de iarna și sa iși faca deja provizi pot opta pentru dulceața de piersici. Iata care este rețeta, modul de preparare, dar și ingredientele. Pentru dulceața de piersici va fi nevoie de 2 kg piersici (cantarite intregi) și 1 kg de zahar. Prima oara se spala piersicile și se curața de coaja. Se taie apoi, se scot samburii și se taie bucați. Chiar daca pare puțin 1 kg de zahar, nu trebuie niciodata adaugat mai multe de atat. Dulceața de piersici. Rețeta, mod de preparere și ingrediente Zaharul și piersicile se amesteca și se pun la foc potrivit pentru a fierbe.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

