Dulceaţa de cireşe salbatice Se curata ciresele de codite, se spala, se scurg apoi ajutandu-ne de o agrafa de par, le indepartam samburii.

Se toarna zaharul si se lasa cca. o ora sa isi lase fructele un pic de suc, apoi se pun la foc, intai iute, pana ce clocotesc, apoi se da focul incet, mestecand usor cu o lingura de lemn. Se lasa sa fiarba pana ce scade de doua degete, spumandu-se cu spumiera de cate ori este nevoie. Cand incepe sa se lege, se adauga sucul de lamaie. Se face proba pe o farfuriuta cu cateva picaturi de dulceata, daca este facuta nu se imprastie pe farfurie. Se pune dulceata fierbinte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dulceata de capsune este un desert rafinat, plin de savoare, fiind unul dintre preparatele pretioase pe care gospodinele le pregatesc cu pasiune in fiecare an. Reteta de la bunica este pastrata cu sfintenie de cateva generatii in fiecare familie, iar rezultatul este unul spectaculos.

- Pe piata au aparut de ceva vreme si ciresele, asa ca gospodinele se pregatesc sa faca primele borcane cu dulceata din aceste fructe. Va propunem aici o reteta a Sandei Marin, celebra autoare de carti de bucate, cu care sigur nu veti da gres.

- Primele operatiuni sunt bine de facut cu o zi inainte. Pieptul de pui fara pielita il dezosam si il taiem fileuri potrivite. Usturoiul spalat il taiem rondele cu cozile verzi cu tot. Fileurile de carne le pudram cu sare si piper, apoi le punem in 100 ml lapte in care am pus usturoiul si mustarul…

- Mod de preparare Papanasi cu smantana, dulceata si toping de ciocolata Se pune branza de vaci intr-un castron amestecata cu iaurt, se adauga oule (batute ca pe omleta inainte), sarea, vanilia si bicarbonatul, apoi se incorporeaza faina si se amesteca bine bine pana cand compozitia nu mai este…

- O familie din Texas a adoptat doi „pisoi”, care s-au dovedit a fi pui de ras. Americanii credeau ca au adus in casa doi exemplari ai unei specii rare de feline, dar cateva saptamani mai tarziu, și-au dat seama de greșeala facuta. Puii de felina au parut adorabili la inceput, dar, dupa șase saptamani, au…

- Pentru a face sosul iute, se amesteca toate ingredientele prezentate mai sus. Peste aluatul asezat in tava se pune sosul iute. Se sfarama branzeturile si se presara peste sosul iute. Se adauga ceapa impreuna cu ardeii iuti taiati julien. Se taie rosiile felii, apoi deasupra lor se pun mezelurile.…

- Preparatul este specific Transilvaniei, dar se consuma si in alte zone ale tarii, avand influente austro-ungare. Nu da batai de cap la preparare, dar exista cateva lucruri de care trebuie sa tineti cont pentru a nu avea surpriza de a vi se taia tocanita de gutui sau a ramane cu carnea de porc nefacuta.

- Mod de preparare Prajitura cu dulceata de coacaze Se pregateste un blat din 7 albusuri batute spuma tare cu un praf de sare si zaharul turnat in ploaie. Se mixeaza galnenusurile cu uleiul apoi se incorporeaza in albusuri,se toarna si esenta si pesmetul alb ,turnat in ploaie,Se coace blatul…