- Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se…

- Ingrediente pentru 1 burger · 200 g. Antricot de vita · 3 g. Usturoi granulat · 5 g. nucsoara · 10 g. sare · 10 g. piper · 1 lingurita sos Worchester · 1 lingurita sos chilly · 1 lingura sos Gama · 3 linguri sos Gorgonzzola · 10 g. Bacon (2 felii) · 20 g. ceapa rosie…

- Ingrediente: 280 g faina 240 ml apa 250-280 g zahar 100 g cacao pudra 80-100 ml ulei 1 lingurita de sare 2 fiole esenta de vanilie 1/2 lingurita bicarbonat/praf de copt OPTIONAL: zahar pudra pentru decorat Mod de preparare: Preincalzeste cuptorul la treapat mare. Tapeteaza o tava care nu lipeste cu…

- Mod de preparare: Vinetele se coc la cuptor sau gratar, se curata de coaja si peduncul, sucul se scurge. Miezul se marunteste cu un cutit de lemn, se adauga ceapa prajita, rosiile, date prin razatoare, sarea si se inabusa la foc mic timp de 20-25 minute, apoi se adauga usturoiul pisat. Se amesteca si…

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…