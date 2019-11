“Dulce impacare”, colaborarea dintre Adrian Sina si Betty Blue este aici!

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 28 de ani, 5 WTA, de abia așteapta sa reinceapa colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill, 53 de ani. In emisiunea moderata de Catalin Maruța la Pro TV, sportiva din Constanța l-a laudat pe tehnicianul de la antipozi. ,Din punctul meu de vedere, Darren Cahill este cel mai bun…

- Viorica Dancila s-a numarat printre candidatii la presedintie veniti la Serbarile Nationale de la Tebea organizate duminica, 8 septembrie. Dupa ce a participat la ceremoniile dedicate lui Avram Iancu, premierul a facut o „baie de multime”, insa nu a scapat de apostrofari.

- Mircea Nicolae Mateiu, un cetațean roman de 28 de ani, care locuiește in Italia, cu un cazier impresionant, a fost arestat joi in urma unei acțiuni spectaculoase, la care au participat agenți de la poliția de stat, locala, personal militar și chiar pompieri. Barbatul fusese eliberat din pușcarie luna…

- Cantareata spaniola Joana Sainz, membra a Super Hollywood Orchestra, a fost ucisa de un dispozitiv pirotehnic care i-a explodat in abdomen, pe scena din localitatea Las Berlanas, de langa Madrid, unde sustinea un recital, potrivit The Sun, preuat de Mediafax.

- Tragedie in sportul mondial. Pilotul de Formula 2 Anthoine Hubert, in varsta de 22 de ani, a murit sambata, 31 august, pe circuitul Spa-Francorchamps, la Marele Premiu de Formula 2 al Belgiei. Totul s-a intamplat in urma unui accident grav, in care au mai fost implicați alți doi sportivi, potrivit…

- Campania de promovare a noii generații Land Rover Defender a inceput la finalul anului trecut. Atunci, oficialii producatorului britanic publicau primele fotografii realizate in timpul testelor. In urma cu doar cateva saptamani, un nou set de imagini cu viitorul Defender a fost publicat de oficialii Land…

- La sfarșitul saptamanii trecute, doua persoane au fost victimele unui incident produs in timpul unui foc de artificii organizat in cadrul unui eveniment pe raza orasului Victoria. Cele doua victime, in varsta de 23 ani, respectiv 25 ani, au suferit arsuri la nivelul picioarelor, dupa ce o petarda a…

- Moldovenii profita din plin de minivacanța. Dovada este și numarul imens de persoane care au decis sa petreaca timpul liber in afara țarii. Astfel, Punctele de trecere au fost luate cu asalt inca din timpul nopții.