” Dulaul lui Trump” musca din statul paralel Cu doar doua saptamani in urma scriam despre trimiterea la Bucuresti a ”dulaului lui Trump”, un emisar special extrem de apropiat de presedintele american si cu putere de decizie, care sa „aduca lumina” de la Washington. Cea pe care politicienii romani o asteptau cu atata ardoare… Si iata ca mai sunt doar cateva zeci de […] ” Dulaul lui Trump” musca din statul paralel is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

