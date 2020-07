Duhul si cele trei dorinte Unui functionar care isi stergea de praf o lampa pe care o avea pe birou ii apare deodata in fata un duh si-i spune ca-i va indeplini trei dorinte.– As vrea sa am in mana o bere rece!Imediat o primeste si, bineinteles, o bea. Acum, gandind mai limpede, ii spune duhului a doua dorinta:– As vrea sa fiu pe o insula tropicala impreuna cu 10 gagici! – Bineinteles, in secunda urmatoare era unde ceruse, si ii spune duhului si a treia dorinta: – As vrea sa nu mai trebuiasca sa muncesc niciodata!Si atunci brusc se trezi inapoi in biroul sau. Articolul Duhul si cele trei dorinte apare prima data in Bewoman.ro… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un smecher de Dorobanti cu ultimul racnet de Lamborghini este oprit de politia rutiera dupa ce circula pe autostrada cu peste 200km/h. Bineinteles, acesta se foloseste de tupeul specific si incepe conversatia cu un ton amenintator:– Ce faci frate!? Pe mine te-ai gasit sa ma opresti? Tu stii cine este…

- 98 de deputați au primit rezultate negative la testele efectuate pentru Covid-19, dupa ce doi aleși ai poporului au fost confirmați cu noul tip de coronavirus. Cel puțin asta spune deputatul Platformei DA, Alexandr Slusari, care solicita convocarea Parlamentului in ședința plenara, pentru a adopta legile…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au vorbit despre relația lor la emisiunea lui Maruța. „Fosta prezentatoare și tanarul consul au marturisit ca iși doresc cu ardoare sa devina parinți iar izolarea la domiciliu probabil ca este momentul prielnic. „Eu imi continui activitatea profesionala aproape in…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de trei ani. Cei doi locuiesc deja impreuna și iși doresc foarte mult sa devina parinți. Iubitul vedetei a facut declarații emoționante despre relația lor, in cadrul emisiunii La Maruța, de la Pro tvAndreea și Adrian…

- Nu este nevoie ca o persoana sa stranute sau sa tușeasca pentru a transmite coronavirusul. Asta au anunțat cercetatorii din SUA, conform dailymail.co.uk. Prin simpla vorbire se impraștie un mare umar de particule de saliva, care pot fi purtatoare de virus. Demonstrația a fost facuta de oamenii de știința…

- Jurnalistul Dragoș Patraru vorbește despre situația bugetarilor din Romania in perioada crizei coronavirusului. In opinia acestuia, bugetarii care nu muncesc in perioada aceasta ar trebui sa primeasca numai o parte din salariu, la fel ca in șomajul tehnic. „Va spun din start opinia mea: bugetarii care…

- Initiativa propune pastrarea unei evidente a momentului in care un smartphone intra in raza de actiune a altui dispozitiv, astfel incat, in cazul in care o persoana este testata pozitiv , oamenii din jurul sau cu risc de infectie sa poata fi identificati rapid, informeaza News.ro. Capacitatea…