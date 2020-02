Duffy a fost răpită, violată şi drogată. Dezvăluiri cutremurătoare despre traumele artistei Cantareata in varsta de 35 de ani nu a oferit detalii privind perioada in care a avut loc agresiunea, insa a precizat ca mai multe despre asta a dezvaluit intr-un interviu care va fi publicat curand. „Adevarul este, si credeti-ma ca sunt bine acum, am fost violata si drogata si tinuta captiva mai multe zile. Desigur, am supravietuit. Recuperarea a durat. Nu exista un mod usor de a o spune. Dar va pot spune ca in ultimul deceniu, dupa mii si mii de zile, m-am angajat sa simt din nou lumina soarelui in inima mea. Soarele straluceste acum". Duffy a mai spus ca a decis sa iasa in public… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

