- Real Madrid - Manchester City si Atletico Madrid - Liverpool se anunta a fi cele mai atractive dueluri din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. Manchester City si Real Madrid s-au intalnit de patru ori in competitie, actuala campioana…

- Liverpool și Napoli au obținut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, marți seara, dupa ce și-au caștigat partidele din ultima runda a grupei E, anunța MEDIAFAX.Liverpool a caștigat pe terenul lui Salzburg, scor 2-0. Dupa o prima repriza foarte echilibrata, in care ambele…

- Fanii lui Salzburg au celebrat așa cum se vine ultima partida din grupele Ligii Campionilor, impotriva lui Liverpool. Vezi AICI programul etapei #6 din Liga CampionilorVezi AICI clasamentul actualizat al grupelor Ligii „Nu suntem Barcelona sau Real Madrid, dar suntem pregatiți pentru visul nostru”,…

- Allisson Becker, care este si portarul nationalei Braziliei, a acumulat 286 de puncte, fiind urmat in clasament de germanul Marc Andre Ter Stegen de la FC Barcelona, cu 104 puncte. Pe locul 3 s-a clasat slovenul Jan Oblak, de la Atletico Madrid, cu 67 de puncte, iar pe pozitiile 4 si 5 se…

- Formatia Paris Saint-Germain este a treia calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor inregistrate, miercuri seara, in grupele competitiei, potrivit news.ro.PSG s-a impus cu scorul de 1-0 in fata echipei FC Bruges. Mai sunt calificate in optimile…

- Sezonul 2019/2020 al fazei grupelor Ligii Campionilor incepe astazi, cand sunt programate meciuri precum Napoli – Liverpool sau Inter Milano -Slavia Praga (echipa la care joaca Nicolae Stanciu). Miercuri au loc partide precum PSG – Real Madrid sau Atletico – Juventus. Programul partidelor de marti:…

