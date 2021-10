Duelul viorilor, Stradivarius vs. Guarneri, deschide stagiunea la Ateneu Stagiunea 2021-2022 la Ateneul National din Iasi se va deschide in mod oficial in acest weekend, sambata si duminica fiind programate doua concerte care vor fi transmise si in mediul online. Astfel, sambata, 9 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Ateneului vor urca Liviu Prunaru – concertmaestrul orchestrei Concertgebouw Amsterdam, care va incanta publicul iesean interpretand la vioara Stradivarius Pachoud, si Gabriel Croitoru – solist concertist al Orchestrelor si Corurilor Radio, Filarmonicilor din Cluj-Napoca si Ploiesti, care va canta la vioara Guarneri delGesu Catedrala (pusa la dispozitie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ateneul Național din Iași marcheaza debutul stagiunii 2021-2022, cu doua reprezentații artistice deosebite. Sfarșitul de saptamana aduce in atenția publicului meloman doua evenimente muzicale inedite. Astfel, sambata, 9 Octombrie 2021, de la ora 19:00, pe scena Ateneului vor urca Liviu Prunaru – concertmaestrul…

- In perioada 1 – 3 octombrie 2021 Iașul va deveni, din nou, locul de intalnire și de expunere al „meșterilor florali” din zona Moldovei. O imbinare și armonizare a culorilor vii cu razele blande ale toamnei, structuri florale inedite și multe alte surprize vor da farmec Iașului, in prag de sarbatoare…

- Artistii din patru institutii de cultura din municipiul Iasi vor sustine, in luna septembrie, timp de zece zile, zece spectacole si concerte in diferite locatii si spatii neconventionale din oras, in cadrul unui proiect intitulat ‘Artisti in oras’. Actiunea este o continuare a unui proiect lansat in…

- Cutremur in Romania In ziua de 28 August 2021, la ora 07:56:20 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 110km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 82km E de Brasov, 83km NE de Ploiesti, 108km V de Braila,…

- Pe langa jobul din IT, bestjobs semnaleaza si doua noutati interesante in topul celor mai mari salarii ale saptamanii: o companie de furnizare de energie din Bucuresti cauta un consilier juridic cu minimum 5 ani experienta, caruia ii ofera un salariu de 4.000 de euro pe luna; si o companie din Hamburg…

- „In ziua de 07 August 2021, la ora 11:24:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 142km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:76km E de Brasov,93km NE de Ploiesti,101km S de Bacau,117km V de Galati,118km…

- Ultima saptamana a lunii iulie le propune iesenilor un vibe fresh, adus de tinerele talente, care vor fi in centrul atentiei la Palas. Fie ca sunt cadetii de la lotul national de box sau membrii „Orchestrei de tineret a Iasului" ori elevii ce vor sustine demonstratii de robotica la Fuse Games, cu totii…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 116km S de Bacau, 120km V de Braila, 121km V de Galati,…