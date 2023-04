Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrita a marcat un gol superb in duelul romanilor din Arabia Saudita, Mirel Radoi si Marius Sumudica. Internationalul roman a deschis scorul in partida de campionat dintre Al-Tai si Al Raed. Marius Sumudica si Mirel Radoi se duelat din nou, insa de data aceasta in Arabia Saudita. Cei doi…

- Al Tai, echipa lui Mirel Radoi, și Al Raed, formația lui Marius Șumudica, au remizat, scor 2-2, in etapa #22 din campionatul Arabiei Saudite. Show-ul din prima repriza, cu 4 goluri in32 de minute, a fost deschis de Alex Mitrița. Extrema lui Al Raed a trimis o „racheta” in vinclu, din voleu. A fost al…

- Echipa saudita Al-Taee a incheiat la egalitate miercuri, in deplasare, scor 2-2, meciul cu formatia Al-Khaleej. Al-Taee a revenit dupa ce a fost condusa cu 2-0.Gazdele au deschis scorul in minutul 13 prin Cikalleshi, iar pe finalul primei reprize au inscris pentru 2-0 prin Al-Abdan. Echipa lui Radoi…

- Formatia Al Taee, antrenata de Mirel Radoi, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa lui Cosmin Contra, Damac, intr-un meci din etapa aa 20-a a campionatului Arabiei Saudite, in care a condus cu 1-0, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Formatia Al Taee, antrenata de Mirel Radoi, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Al Fateh, intr-un meci din etapa a 19-a a campionatului Arabiei Saudite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Formatia Al Raed, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, vineri, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Al Wahda, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului Arabiei Saudite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze patru goluri pentru Al Nassr in meciul cu Al-Wehda, de joi, din campionatul Arabiei Saudite. Dupa meci, a devenit viral un videoclip in care se poate observa modul curios si ciudat in care portughezul este escortat in afara stadionului, informeaza News.ro.…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo ar urma sa debuteze in campionatul Arabiei Saudite cu echipa Al-Nassr pe 22 ianuarie, a indicat sambata pentru AFP o sursa apropiata de acest club. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…