- Camera Deputaților și Senatul va dezbate și vota, miercuri in plen reunit, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. PNL și USR au anunțat, ca in timpul ședinței vor fi manifestații in fața Casei Poporului. De cealalta parte, PSD a spus ca la Parlament ar putea veni susținatori ai coaliției.…

- Motiunea de cenzura depusa de opozitie va fi dezbatuta si votata, astazi, in plenul Parlamentului. Pentru demiterea Guvernului Dancila este nevoie de 233 de voturi. In acest moment, PNL, USR si PMP au impreuna doar 153 de parlamentari. Liberalii nu renunta la speranta ca ii vor convinge si pe altii…

- Ziua moțiunii! Dezbaterea și votarea moțiunii se vor face cu protestatarii în jurul Palatului Parlamentului. Nu vin doar cei care susțin caderea Guvernului Dancila. Și premierul va avea susținatori.

- Parlamentarii Partidului National Liberal, initiatori si votanti ai motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, alaturi de liderii PNL, vor merge in Piata Victoriei, marti, de la ora 19:00, in semn de respect fata de cei care se bat pentru democratie, anunta PNL."Parlamentarii Partidului…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, cand va fi votata motiunea de cenzura a PNL impotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti in fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE, informeaza MEDIAFAX

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Citeste mai mult: adev.ro

- "S-a stabilit luni, la ora 16,00, prezentarea motiunii de cenzura si miercuri, in baza prevederilor regulamentare, va avea loc la ora 14,00 dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura", a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. PNL, USR si PMP au depus, miercuri, la Parlament,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii discuta despre posibilitatea organizarii unor “ample actiuni de protest”, in toata tara, pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, scrie news.ro.