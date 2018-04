Suporterii celor doua echipe au intrat deja in ”febra” partidei de diseara de pe ”Arena Naționala”, de la ora 19:45. Ultrașii celor de la Academia Rapid, imbracați preponderent in vișiniu așteptau cu mari emoții confruntarea cu rivalii din Ghencea. ”Nu am mai avut de cel puțin trei ani un astfel de meci. Ne era dor de atmosfera unui meci cu Steaua. Cu siguranța, va fi o atmosfera de sarbatoare”, a spus unul dintre suporterii gruparii de langa Grant, conform...