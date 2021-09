In sentinta anterioara, a Curtii de Apel Iasi, Liviu Antonesei fusese absolvit de orice vina. „Razboiul filosofilor" se va transa in decembrie. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis in principiu recursul declarat de Gabriel Liiceanu si Editura Humanitas pe care o conduce impotriva deciziei Curtii de Apel iesene care il absolvise pe scriitorul Liviu Antonesei de acuzatiile de defaimare si denigrare. Termenul de judecata pentru solutionarea recursului a fost stabilit pentru 8 decembrie. Intr-un interviu publicat ulterior pe blogul personal, Liviu Antonesei discutase rolul intelectualilor in…