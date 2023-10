Duelul CSM Constanta - SCM Zalau, din Cupa Romaniei, decis dupa setul de aur“ (GALERIE FOTO + VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a sustinut, astazi, 28 octombrie 2023, meciul din etapa a treia a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu SCM Zalau. Pregatiti de Cristian Imhoff si Razvan Parpala, jucatorii de pe litoral au jucat foarte bine si s au impus cu 3 1 25 21, 19 25, 25 20, 25 21 ,…

- Dupa victoria de la Baia Mare, voleibalistii CSM Constanta joaca pe teren propriu, in etapa a trei din Divizia A1, cu SCM Zalau. Meciul e programat sambata, 28 octombrie 2023, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta. Baietii antrenati de Cristian Imhoff si Razvan Parpala…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta sustine astazi, 24 octombrie 2023, primul meci pe teren propriu in actuala stagiune a grupelor intrecerii continentale EHF European League.Formatia de pe litoral intalneste in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; redutabila echipa portugheza Sporting CP Lisabona,…

- O noua victorie pentru voleibalistii de la CSM Constanta, care au invins in deplasare Stiinta Explorari Baia Mare, in etapa a doua din Divizia A1. Dupa un veritabil thriller in Sala Polivalenta "Lascar Panaldquo;, voleibalistii de pe litoral s au impus cu 3 2, dupa exact doua ore de joc. Echipa antrenata…

- Dupa doua esecuri in primele doua runde din actualul sezon al Diviziei A1, SCM Zalau spera sa obtine prima victorie a sezonului in duelul de marti, din prima faza a Cupei Romaniei. Jucatorii pregatiti de Rainer Vassiljev vor intalni, pe teren propriu, CSM Constanta, in mansa tur. Patru jocuri au fost…

- CSM Constanta a inregistrat victorii in prima etapa a sezonului 2023 2024 a Diviziei A1, atat in intrecerea masculina, cat si in cea feminina, partidele jucandu se in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta. La baieti, echipa de pe litoral, antrenata de Cristian Imhoff si Razvan Parpala,…

- La o saptamana dupa ce au obtinut calificarea in turneul Final 8 al Cupei Romaniei, baschetbalistii de la CSM Constanta au debutat, sambata, 23 septembrie 2023, in sezonul 2023 2024 al Ligii Nationale Getica 95. In prima etapa a Grupei B, echipa antrenata de Dan Fleseriu a dat piept, in Sala Sporturilor…

- Echipa de handbal CSM Constanta a castigat, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, scor 33 32 19 18 , contra CSA Steaua Bucuresti, in etapa inaugurala a sezonului 2023 2024 al Campionatului National de tineret. Echipa de pe litoral este antrenata de Enis Murtaza Handbalistii nostri…