Stiri pe aceeasi tema

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, si Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, vor evolua, luni (duminica in SUA), in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, conform news.ro.

Simona Halep a declarat ca a facut ce trebuia in meciul cu Ekaterina Alexandrova de la Indian Wells, chiar daca s-a impus dupa o victorie in trei seturi, si spera ca in mansa urmatoare sa evolueze mai bine.

Simona Halep a invins-o in turul doi la Indian Wells pe Ekaterina Alexandrova dupa un set decisiv, scor 6-2, 4-6, 6-2.

Simona Halep si Sorana Cirstea vor evolua vineri, de la ora 21.00, in turul al doilea al turneului de categorie 1000 de la Indian Wells, potrivit news.ro

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 52 WTA.

Simona Halep, locul 26 WTA, a fost eliminata, marti, in primul tur al competitiei demonstrative organizate inainte de startul turneului de la Indian Wells, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 26 WTA, si Sorana Cirstea, locul 27 WTA, vor evolua direct in turul doi la turneul de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells. Si Elena-Gabriela Ruse, locul 57 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 72 WTA, vor juca la turneul american si si-au aflat adversarele din primul tur, conform

Simona Halep, locul 23 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse, locul 59 WTA, venita din calificari.