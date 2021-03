Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Suedia au prezentat cate un candidat la prestigiosul post de secretar general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, o evolutie post-Brexit care ilustreaza dificultatea Londrei de a-si mai asigura de acum inainte sprijin din partea UE in eforturile sale de a-si spori influenta,…

- Bruxellesul a condamnat cu fermitate miercuri decizia Londrei de a prelungi perioada de gratie privind controalele alimentare intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pe care intr-un comunicat de presa o considera „o incalcare” a acordului Brexit, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Federatia Bancara Franceza solicita o noua lege a Uniunii Europene care sa forteze bancile din afara spatiului comunitar sa transfere din districtul financiar al Londrei (City of London) in orasul german Frankfurt tranzactiile de conversie in euro, in contextul Brexit, conform agentiei Reuters preluata…

- Regatul Unit a descoperit și expulzat fara sa anunțe public trei spioni chinezi care se dadeau drept jurnaliști straini. Expulzarea a avut loc anul trecut, Evenimentul vine in contextul unei degradari recente a relațiilor dintre cele doua țari in ceea ce privește probleme legate de media, scrie The…

- Un bust al fostului premier britanic Winston Churchill a fost înlaturat din Biroul Oval dupa învestirea președintelui american Joe Biden, reaprinzând o controversa din timpul președinției lui Barack Obama, relateaza Fox News.Informația a fost dezvaluita pentru prima data de…

- Textul acordului de parteneriat economic si comercial incheiat de Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit joi, in Ajunul Craciunului, un document de 1.246 de pagini, a fost publicat, relateaza AFP care prezinta liniile mari ale acestui tratat, care stabileste cadrul relatiilor intre cele doua parti…

- Cele doua tari discuta un mecanism punte, care le va permite sa elimine temporar tarifele. Acesta va fi probabil sub forma unui memorandum de intelegere, pe care Ottawa il poate conveni fara sa aiba nevoie de acordul Parlamentului. Acest lucru inseamna ca partile implicate pot evita impunerea reciproca…

- Marea Britanie și Statele Unite au semnat miercuri, 17 decembrie, un acord vamal vizand asigurarea fluiditații schimburilor comerciale dupa expirarea perioadei de tranzitie, la finele acestui an. Acordul a fost semnat la Londra, de catre ministrul britanic de Finanțe, Jesse Norman, și ambasadorul american…