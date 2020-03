Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a realizat o spectaculoasa revenire in forta in cursa in vederea obtinerii investiturii democrate. pentru a-l infrunta pe Donald Trump, chiar daca rivalul sau Bernie Sanders a rezistat, ceea ce anunta o lupta indelungata si dura, relateaza AFP potrivit news.ro.Consolidat de o impresionanta…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa in doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinand sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters si…

- "Super Tuesday" a inceput in SUA, unde 14 state voteaza pentru a-i departaja pe favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte Joe Biden, care are vant din pupa dupa ce si-a raliat tabara moderata in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. "Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a relansat cursa democrata pentru Casa Alba obtinand sambata o victorie lejera la alegerile primare din Carolina de Sud, confirmandu-si pozitia de principal rival al favoritului Bernie Sanders, comenteaza AFP. Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente,…

- Cu Pete Buttigieg si Bernie Sanders in prim-plan, candidatii la investitura taberei democrate pentru cursa finala a alegerilor din 3 noiembrie pentru Casa Alba strabat in aceste zile statul New Hamsphire, care se va pronunta marti intr-un scrutin devenit capital dupa inceputul dezastruos din Iowa.

