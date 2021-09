Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanti artisti contemporani din Ungaria va avea vernisajul expozitiei E ușor sa te ineci in afirmații adanci in 24 octombre la camera K"ARTE . Pal Gerber (1956, Tatabanya), caștigator al Premiului Munkacsy, traiește și lucreaza la Budapesta. A intrat pe scena de arta ca reprezentant…

- Corona Brașov, Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni vor participa in viitoarea ediție a competiției de hochei pe gheața Erste Liga, care va debuta la 17 septembrie. Alaturi de cele trei formații din Romania, vor mai fi prezente echipele ungare DVK Miskolc, Uni Gyor Eto, Fevervari Titanok,…

- Intre 4 și 8 septembrie 2021, s-a desfașurat la Budapesta, simultan cu cel de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional, Intalnirea anuala a episcopilor orientali catolici din Europa, inițiata in sanul Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa, și care in acest an, dupa amanarea obligatorie de…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanța va avea ca adversara formația poloneza Orlen Wisla Plock in turul al doilea preliminar al competitiei EHF European League, potrivit tragerii la sorti care a avut loc marti la Viena. Meciul tur este programat la 21 septembrie, in Polonia, iar manșa…

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de tenis Hungarian Grand Prix de la Budapesta, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. In finala competiției, Buzarnescu (foto stanga) și partenera sa de joc, s-au impus cu 6-4, 6-4,…

- Perechea romano-maghiara Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Budapesta, dupa ce s-a impus in sferturi cu 6-2, 7-5 in fața cuplului ungar Anna Bondar/Dalma Galfi. In semifinale, Buzarnescu și partenera sa de joc vor…

- Cursele aeriene vor avea o frecvența de doua ori pe saptamana, iar Budapesta este destinația cea mai solicitata pentru aceasta zona a țarii. In paralel, s-au reluat zborurile spre Turcia, Marea Britanie și Italia, de la Aeroportul "Transilvania". Directorul Aeroportului, Peti Andras: Incepand din luna…

- In urma cu doar 30 de minute, avertizarile meteo s-au adeverit, iar in Baia Mare s-a declanșat iadul inghețat. Intr-un timp foarte scurt, cerul orașului a fost acoperit de nori negrii și din senin o ploaie torențiala, urmata de grindina cat oul de gaina au paralizat orașul. Șoferii surprinși in trafic…