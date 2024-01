Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile efectuate de antrenori in timpul unui meci de fotbal sunt menite, de cele mai multe ori, sa schimbe cursul jocului in favoarea echipei pe care aceștia o conduc. Fie ca e vorba de o ajustare tactica, de aducerea unui plus de energie sau de un raspuns la schimbarile adverse, inlocuirile…

- Primul meci de verificare, sambata, pentru Gloria. Andrei Prepelița a rulat tot lotul, dandu-le minute tuturor elevilor pe care i-a avut la dispoziție. Buzaul a inceput partida cu Alexandru Greab – Robert Salceanu, Diego Ferraresso, Alin Dobrosavlevici, Radu Crisan, Antonio Georgiev, Ovidiu Perianu,…

- Gloria continua sa transfere jucatori, dupa ce, inainte de pauza de iarna, mai mulți fotbaliști și-au dat acordul de a parasi gruparea antrenata de Andrei Prepelița. Cel de-al treilea sosit, in ordine cronologica, este Rassambek Akhmatov, jucator rus cu origini cecene și cetațenie franceza. Mijlocaș…

- Meci fara istoric, sambata seara, la Sala Sporturilor Romeo Iamandi. Gloria a dispus de o echipa care era „de batut” oricum, daramite fara cateva titulare, plecate intre timp, din cauza problemelor financiare cu care se confrunta clubul argeșean. In prima repriza oaspetele au ripostat doar in primele…

- Cele mai stralucitoare medalii pe plan intern și rezultate cat mai bune la concursurile balcanice sunt obiectivele pe care și le-a fixat Marina Baboi. Atleta din Buzau debuteaza in competiții chiar la finele lunii, atunci cand sunt programate Campionatele Naționale de Seniori in Sala de la București.…

- Trei puncte importante obținute de Gloria, in deplasare la Dumbravița, echipa care nu pierduse pe teren propriu in acest sezon. Prima repriza a fost echilibrata, cu cate o ocazie mare pentru ambele formații. Gazdele puteau inscrie in minutul cincisprezece, dupa o acțiune in fland, finalizata de Tanase,…

- Zeii handbalului, care or fi ei, nu le mai zambesc binevoitor cam de multișor fetelor de la Gloria. Buzoiencele se agața, sau ar trebui sa faca acest lucru, de orice punct obținut in Liga Florilor, in speranța ca vor repara ce se mai poate din acest sezon inceput prost și din care s-au scurs, deja,…

- In alte circumstanțe, meciul de cupa de maine s-ar fi constituit intr-un real cap de afiș pentru microbiști, pentru ca la Buzau vine, totuși, campioana. Gloria primește maine, pe teren propriu, pe Farul, echipa de asemenea in mare suferința, echipa care și-a ratat obiectivele europene și care traverseaza,…