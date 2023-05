DUDULE, DE CE TE DAI MOSSAD…? Acum, daca incepand cu data de 3 mai, unul ca Marius Indrieș coordoneaza formarea viitoarei ”structuri de elita” a poliției judiciare care urmeaza sa faca ”verificarile ANABI” pentru Direcția Naționala Anticorupție, chiar ca orice este posibil! Chiar și ca ditamai consilierul prezidențial Constantin Dudu Ionescu sa fie cu adevarat ”Fantoma” a Diviziei TEVEL. Numai ca, […] The post DUDULE, DE CE TE DAI MOSSAD…? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

