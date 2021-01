Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu lanseaza noi acuzații dure la adresa fostului sau soț, care s-ar face vinovat de agresarea ei, atat verbala, cat și fizica, chiar in fața copiilor lor. Gabi Badalau nu vrea sa continue scandalul cu artista, deși nici nu accepta sa ii acorde acceptul pentru ca mariajul lor eșuat sa…

- Partidul Acțiune și Solidaritate vine cu acuzații grave in adresa lui Igor Dodon. In cadrul unei conferințe de presa, deputatul PAS, Igor Grosu, a declarat ca Igor Dodon, fiind disperat ca a pierdut alegerile, a incercat, astazi, sa puna la vot proiecte de lege, controversate.

- Cercetatorul Octavian Jurma acuza Guvernul ca schimba din pix datele despre evoluția epidemiei de coronavirus. „Sa pretinzi ca ești pe cale sa cobori sub 3 la mie cand ai depasit 11 la mie este peste rabdarea mea de revoltator și sfidator”, afirma acesta, oferind cazul județului Ilfov. „Nu ne mai…

- Medicul Oftalmolog Monica Pop i-a adus acuzații extreme doctorului Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. In urma morții a șase pacienți internați in spital, medicul s-a contrazis in afirmațiile referitoare la motivele deceselor acestora. Care este,…

- Show-ul de la PRO TV, ”Ferma, Orașeni vs Sateni” a generat din ce in ce mai multe momente tensionate. Fanii show-ului au fost partași la multele tensiuni create intre concurenți, printre acestea și momentul eliminarilor. La ultima eliminare, Ana Maria Ababei a fost și ea scoasa din joc. Anna Lesko vinovata…

- Nu e zi fara scandal in familia soților Stegaru, iar astazi in timp ce erau in plina cearta cu doamna Ilinca, femeia a facut o acuzație grava la adresa lui Viorel. Aceasta susține ca fiul ei a batut-o in urma cu mai mult timp!

- O femeie din orasul Saveni, judetul Botosani, spune ca fiul ei, un tanar de aproximativ 20 de ani a fost legitimiat si mai apoi batut cu salbaticie de un echipaj de Politie. Botosaneanca sustine ca in urma loviturilor, baiatul ar fi suferit o ruptura de splina, dar si leziuni la nivelul capului.