Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 23 mai 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 23 mai 2021:Astazi incepe o perioada de cateva luni in care ți-ar sta cel mai bine sa…

- "In perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021, exporturile FOB au insumat 17,719 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 23,046 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021, exporturile au crescut cu 3,9-, iar importurile au crescut cu 7,1-, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020",…

- Clarvazatoarea Carmen Harra a explicat ce urmeaza sa se intample in Romania. Ea a declarat ca este de “starea generala, de starea colectiva a oamenilor, de starile de depresie, de faptul ca oamenii iși pierd speranța, iși pierd increderea și sunt demoralizați”. “O sa se incheie incet-incet cu aceasta…

- Ministrul Bode a precizat cp cluburile nu pot functiona si ca in ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, duminica, intr un interviu pentru postul Prima TV ca Guvernul nu va permite…

- Oferta premierului Florin Cîțu de a discuta la aceeași masa cu specialiștii PSD pentru a gasi cele mai bune soluții pentru strategia antipandemie e respinsa de social-democrați. „Am vazut ca dl prim-ministrul vine cu mâna întinsa la noi sa cerșeasca ajutor. Acum când…

- Pe fondul discuțiilor aparute in ultima perioada in spațiul public, cu privire la perioada Sarbatorilor Pascale, mulți amintindu-și de situația de anul trecut și de restricțiile valabile la acea data, ministrul Sanatații a anunțat care ar fi intenția Executivului din care face parte cu privire la Paști.…

- Dana Budeanu a anunțat ca renunța la rețelele de socializare clasice și și-a facut propria aplicație. Una cu 9 rubrici, printre care și ”Fatalaul zilei”. ”Incet, incet ma retrag din mediul rețelelor de socializare. De pe una m-am retras deja, nu cred ca o sa mai revin. Ma retrag pe o aplicație…

- In urma cu un an de zile Veronica Stegaru și soțul ei abia ce veneau in București pentru a prezenta un caz foarte serios la Acces Direct, dar care s-a dovedit a fi neadevarat. De atunci cei doi au stat mult pe micile ecrane, dar de o vreme faima a disparut! Ce a postat acum tanara din Blagești pe contul…