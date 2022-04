Stiri pe aceeasi tema

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri ca este „greu de negat” ca forțele ruse comit genocid in Ucraina in urma imaginilor ingrozitoare care au aparut din orașe precum Bucha, care arata civili uciși cu brutalitate. Intr-un interviu pentru CNN, Duda a precizat ca Moscova cauta un pretext…

- In ziua 36 a invaziei ucrainenii se pregatesc pentru noi asalturi rusești in estul țarii, in timp ce Moscova iși consolideaza trupele in aceasta zona dupa ce a suferit eșecuri in apropierea Kievului. Rusia pretinde ca va reduce operațiunile din apropierea capitalei și a Cernihivului, dar Ucraina și…

- Rusia a amenințat direct, pentru prima data de la invadarea Ucrainei, ca va sista livrarile de gaze spre Europa prin conducta Nord Stream-1. A facut-o prin gura vicepremierului rus, Alexandr Novak, la televiziunea de stat. Avertismentul Moscovei vine cu puțin timp înainte ca liderii europeni…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Miercuri dimineața, in ziua de 16 februarie, cand era așteptat atacul rusesc asupra Ucrainei, președintele Volodimir Zelenskiy le-a urat cetațenilor o „Zi a Unitații” fericita. Asta, in vreme ce in Ucraina s-a celebrat o sarbatoare naționala improvizata. Volodimir Zelenskiy declara luni seara ca 16…

- Germania, Franța și Polonia sunt „unite” în scopul lor de a pastra pacea în Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marți seara la Berlin pe președintele france Emmanuel Macron și cel polonez Andrzej Duda pentru a vorbi despre criza ucraineana, scrie…

- Președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron, de la care mulți spera o detensionare a situației de la granița Rusiei cu Ucraina, și-au inceput luni dupa-amiaza intrevederea de la Kremlin. Președintele francez, cel mai important lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa desfașoare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna Rusia sa nu invadeze Ucraina, potrivit agentiei oficiale turce de presa Anadolu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ”Rusia ar trebui sa reexamneze situatia mondiala si propria situate pentru a depasi aceasta etapa”, le-a declarat Erdogan unor…