- Fosta concurenta de la “Megastar”, “Vocea Romaniei”, “X Factor” si “The Four” s-a reinventat si a dat lovitura peste hotare. Este vorba despre Larisa Ciortan pe numele de scena Aris, care dupa ce a scos mai multe piese lanseaza acum o noua melodie care se numește “Tumblin’ Down” pentru care a lansat…

- Tudor Chirila a lansat din izolare "E și treaba mea", o piesa care incearca sa arate aproape toate starile prin care trecem in momentele in care suntem "blocați" la domiciliu in timpul pandemiei de coronavirus. Videoclipul conține imagini cu artistul pe balconul propriu, dar și cu fanii. "Cu…

- Binecunoscutul chitarist timișorean Horea Crișovan a lansat o melodie dedicata mamelor, „I’m Coming Home, my Mom“, in cadrul careia a colaborat cu Alina Mihocaș. „Din colțurile lumii sau ale universului in cele din urma ajungi acasa. La cea care ți-a dat suflet și trup sa il susțina. Calatorim in jurul…

- Formația timișoreana 8LightMinutes a lansat recent melodia Ebredj fel („Trezește-te“), mixata și inregistrata de catre Lukinich Attila, in studioul timișorean DSpro. „Cu cea mai recenta piesa a noastra ne dorim sa ii ajutam pe toți sa treaca cat mai ușor peste aceasta perioada de carantina“, spun membrii…

- Dragoș Moldovan, caștigatorul celui de-al noualea sezon Vocea Romaniei, a revenit cu primul single de dupa finala concursului. Piesa se intituleaza „Candva, undeva” și este compusa intergral de catre artist. „Melodia «Candva, undeva» este prima melodie de dupa Vocea și este prima melodie de pe albumul…

- LUATI AMINTE!…In perioade critice sunt si vasluieni care se mobilizeaza pentru a aduce un zambet si o alinare pentru cei care trec cu greu prin aceste momente. Un astfel de vasluian este si compozitorul vasluian Maricel Iorga care lanseaza o noua melodie, de suflet, dedicata tuturor celor care sufera…