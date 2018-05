Stiri pe aceeasi tema

- La fix 32 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor Europeni de catre Steaua, Helmuth Duckadam a lansat un atac fara precedent la adresa Clubului Sportiv al Armatei, și mai precis in direcția juristului CSA Steaua, Florin Talpan, subliniind ca din cauza acestuia s-a ajuns la dezbinare intre componenții…

- Astazi se implinesc 32 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni. La 7 mai 1986, la Sevilla, pe stadionul ”Ramon Sanchez Pizjuan”, „militarii” au trecut in marea finala de FC Barcelona, scor 2-0, dupa executarea lovituruilor de departajare. Helmuth Duckadam a fost eroul meciului!

- Helmuth Duckadam, eroul Stelei de la Sevilla, unde a aparat penalty-urile ce a adus roș-albaștrilor Cupa Campionilor Europeni in urma cu 32 de ani, a postat un mesaj dur pe contul sau de Facebook. "Acum 32 de ani, eram fericit. Azi, din pacate, sunt suparat și dezamagit. Pentru niște orgolii personale,…

- Echipa de fotbal Steaua București caștiga, la 7 mai 1986, Cupa Campionilor Europeni la fotbal, aflata atunci la a 31-a ediție, pe stadionul ”Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla, Spania, dupa ce invingea in finala pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, in urma loviturile de departajare. Aceasta reprezinta…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti la Europa FM ca protocolul de colaborare a DNA cu SRI s-a aplicat si atunci cand Daniel Morar a condus DNA, ca a fost aplicat ani de zile de catre magistrati si ca nimeni, nici Daniel Morar, nici altcineva nu a denuntat ca ar fi fost ceva ilegal in ...

- Echipa Minaur Baia Mare a castigat, duminica, la Turneul Final Four de la Constanta, medalia de bronz in Cupa Romaniei, dupa ce a invins in finala mica formatia Steaua Bucuresti, liderul Ligii Nationale, scor 26-24...

- Aleksander Ceferin spune, totusi, ca nu poate promite ca echipele din Est vor ajunge sa repete performanta Stelei Bucuresti sau a Stelei Rosii Belgrad, care cucereau Cupa Campionilor Europeni in urma cu trei decenii, in conditiile in care UEFA nu va putea ajuta aceste echipe si din punct de vedere…