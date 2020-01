Stiri pe aceeasi tema

- Ducele si ducesa de Sussex au dat publicitatii o felicitare de Craciun in care apar alaturi de fiul lor, Archie, informeaza marti Press Association. Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii...

- Ducele si ducesa de Sussex au dat publicitatii o felicitare de Craciun in care apar alaturi de fiul lor, Archie, informeaza marti Press Association. Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii infatiseaza pe Harry si Meghan asezati langa bradul de Craciun, zambind, iar Archie, in varsta de sapte luni,…

- O pisica pasagera clandestina pe o nava cargou din Israel, care a fost gasita intr-un port din Marea Britanie dupa ce a supravietuit unei calatorii de 12 zile, a trecut cu bine de perioada de carantina, relateaza miercuri Press Association. Pisica tricolora, care are in jur de un an, a fost descoperita…

- Ducii de Sussex, Printul Harry (35 de ani) si Meghan Markle (38 de ani), au in vedere sa isi stabileasca un al doilea domiciliu, surse declarand ca este dificil pentru ei sa traiasca sub presiunea din Marea Britanie.

- Printul Harry al Marii Britanii a declarat, intr-un documentar de televiziune, ca este hotarat sa-si protejeze familia, dar ca el si fratele sau se afla acum ''pe drumuri diferite'', iar relatia lor are atat ''zile bune'', cat si ''zile proaste'', informeaza…