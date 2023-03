Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au fost invitati sa asiste la incoronarea regelui Charles al III-lea, a relatat duminica The Sunday Times, insa cuplul, care a parasit Marea Britanie pentru a locui in SUA in 2020, nu a precizat inca daca va face aceasta calatorie,

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles III al Marii Britanii in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uleiul care va fi folosit la incoronarea regelui Charles al III-lea a fost preparat in secret acum 20 de ani, in camera din spate a unei farmacii dintr-un orașel din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica.

- Regizoarea mini-seriei cu dezvaluirile Ducilor de Sussex despre culisele Casei Regale britanice spune ca oficialii de la Buckingham au mintit deliberat cand au spus ca n-au fost contactati pentru dreptul la replica.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii va avea loc peste trei luni, iar Palatul Buckingham a dezvaluit deja noi informații privind marele eveniment, inclusiv programul celor trei zile de festivitati.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc la 6 mai Westminster Abbey. Palatul Buckingham intentioneaza sa faca din acest eveniment istoric un moment de sarbatoare. Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca se va reuni familia regala.