Trafic de influenta. Taraba la Eforie: Inchisoare cu suspendare pentru un barbat din Tuzla

Tenor Cadir, in varsta de 52 de ani, din comuna Tuzla, trimis in judecata pentru trafic de influenta, a fost condamnat. Azi, Tribunalul Constanta a decis condamnarea barbatului la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare… [citeste mai departe]