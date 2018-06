De cand a devenit ducesa, Kate Middleton se poate considera o femeie deosebit de norocoasa. Ea a primit nenumarate cadouri dintre cele mai valoroase, in top fiind chiar unul pe care regina i l-a inmanat imediat dupa nunta. In 2014, la trei ani de la nunta cu Printul William, Kate a primit un ceas Ballon […] The post Ducesa Kate Middleton a primit cadouri de milioane de euro de cand s-a alaturat Casei Regale appeared first on Cancan.ro .