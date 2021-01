Ducesa de Cambridge împlineşte sâmbătă 39 de ani Ducesa de Cambridge sarbatoreste sambata implinirea varstei de 39 de ani, in contextul in care Marea Britanie a intrat intr-un al treilea lockdown, dupa descoperirea unei variante mai contagioase a virusului SARS-CoV-2, informeaza DPA,



Kate isi celebreaza ziua de nastere alaturi de familia sa la resedinta Anmer Hall din Norfolk, unde ducii de Cambridge au petrecut Craciunul dupa ce regina Elisabeta a II-a s-a decis sa ramana la castelul Windsor, a raportat agentia britanica de presa PA.



Sarbatorirea zilei de nastere va fi, probabil, un eveniment privat, la care vor participa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

