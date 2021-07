Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge nu poate participa, luni, la un serviciu de mulțumire organizat la catedrala Sf. Paul și nici la o petrecere organizata in gradina Palatului Buckingham.Alteța Sa Regala nu are simptome, dar respecta toate liniile directoare relevante ale Guvernului și se autoizoleaza acasa.

- Seful guvernului portughez Antonio Costa, care s-a aflat in contact cu unul dintre colaboratorii sai testat pozitiv pentru COVID-19, a fost plasat in izolare, a anuntat miercuri cabinetul sau, relateaza AFP. 'Desi a primit cele doua doze de vaccin si a respectat regulile de distantare si purtarea…

- Kate Middleton, sotia printului William, a primit prima doza de vaccin anti-coronavirus. Ducesa de Cambridge a fost vaccinata la Science Museum din Londra. In varsta de 39 de ani, Kate Middleton a spus pe Twitter ca este „foarte recunoscatoare tuturor celor care au un rol in campania de vaccinare”.…

- Toni Kroos, fotbalistul german al lui Real Madrid, a intrat in izolare dupa un contact cu o persoana pozitiva la Covid-19, a anuntat vineri clubul din La Liga, citat de Reuters. "Rezultatele tuturor testelor efectuate de jucator au fost negative", a indicat Real. Un alt mijlocas al…