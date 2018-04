Ducesa de Cambridge, sotia printului William al Marii Britanii, a fost externata luni seara din clinica londoneza in care a nascut in cursul zilei un baiat, au anuntat reprezentantii Palatului Kensington, citati de Reuters. Printul William si sotia lui au parasit zambitori spitalul St. Mary din Londra, in timp il purtau pe fiul nou-nascut intr-o scoica auto pentru bebelusi. Cuplul princiar britanic i-au salutat pe numerosii admiratori care s-au reunit in fata clinicii londoneze, inainte de a pleca spre Palatul Kensington la bordul unui automobil Land Rover. Bebelusul, al treilea copil - si al…