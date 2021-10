Ducele Mihail Romanov, ţarul ultimei zile a Împărăţiei Rusiei: asasinat sau ajutat să fugă? Despre soarta ultimului tar de jure al Rusiei, insusi Lenin a oferit informatii care se bateau cap in cap. Mai intai, ca ar fi evadat si disparut fara urma, sotiei sale fiindu-i trimisa o telegrama prin care i se aducea la cunostinta ca a fost dat disparut. Ulterior, ca ar fi fost executat langa Perm. Aceste explicatii contradictorii intr-o tara unde se instaurasera dicatura si cenzura au condus la zvonuri dintre cele mai diverse, majoritatea sustinand ca Marele Duce era in viata, fie in Rusia, fie in strainatate, ba ca urma sa conduca o insurectie armata antibolsevica pe care o planuia Occidentul. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

